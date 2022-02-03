Altın yatırımcıları kritik veriyi bekliyor

Geçtiğimiz hafta cuma günü doların küresel çapta güçlenmesiyle birlikte 1780 dolara kadar geri çekilerek 1.5 ayın en düşük seviyesine inen ons altın, bu hafta yönünü yukarı çevirdi.

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Haftanın ilk işlem gününe 1792 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 1812 dolar seviyesine kadar yükseldi ve 1810 dolardan kapandı.

Fed’in mart ayında agresif bir faiz artışına gitmeyeceği fiyatlanırken, bu durum ons altına destek veriyor. Bu gelişmeyle birlikte ons altın yeniden 1800 dolar pivot seviyenin üzerinde hareket ediyor.

ONS ALTIN HAFİF DÜŞÜYOR

Bugüne 1808 dolardan başlayan ons altın önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileme kaydederek 1803 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1802 dolar, en yüksek ise 1809 dolar seviyeleri görüldü.

ALTIN YATIRIMCILARI İSTİHDAM VERİSİNİ BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. Tarım dışı istihdamın ocak ayında 150 bin kişi artması bekleniyor. Bir önceki ay tarım dışı istihdam 199 bin kişi yükselmişti.

Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi 13 ay sonra ilk kez düşüş kaydetti. İstihdam verisindeki azalışta Omicron varyantının etkili olduğu düşünülüyor.

GRAM ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz gün döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle primli bir seyir izledi. Güne 774 liradan başlayan gram altın 789 liraya kadar yükseldi ve 783 liradan kapandı.

Bugün 783 liradan açılan gram altın şu dakikalarda 784 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 782 lira, en yüksek ise 790 lira seviyeleri görüldü.