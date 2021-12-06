Altın yatırımcıları Omicron tehdidine odaklandı

Altın fiyatları yeni varyant Omicron’un küresel ekonomilere tehdit oluşturacağı endişesiyle ve Fed’in parasal sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentilerle geçtiğimiz hafta karışık bir seyir izledi.

Yeni varyanta dair endişelerle yatırımcılar güvenli liman altına yönelirken, küresel çapta artan enflasyonist eğilim merkez bankalarını zor durumda bırakıyor.

ABD’DE İŞSİZLİK 21 AYIN DİBİNDE

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik rakamları açıklandı. Tarım dışı istihdam piyasa beklentilerinin altında kalırken, işsizlik oranı ise yüzde 4.2’ye gerileyerek 21 ayın en düşük seviyesini gördü.

Fed sıkılaşan bir iş gücü piyasası karşısında bu ay gerçekleştirilecek olan toplantıda varlık alımlarını azaltma temposunu hızlandırabilir. Bu da daha erken bir faiz artırımı ile sonuçlanabilir.

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ONS ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Geçtiğimiz hafta 1762 dolara kadar düşen ons altın, cuma günü tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasıyla toparlandı. 1788 dolara yükselen ons altın, 1783 dolardan kapandı.

Haftanın ilk işlem gününe ise 1783 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izleyerek 1784 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1781 dolar, en yüksek ise 1788 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise dolar kurundaki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle gram altında primli seyir sürüyor. Geçtiğimiz hafta gram altın, 792 lira seviyesinin üzerine çıkarak rekor tazeledi.

Pazartesi gününe ise 784 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 791 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 784 lira, en yüksek ise 795 lira seviyeleri görüldü.