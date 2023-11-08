Altın yatırımcıları Powell’ın konuşmasını bekliyor

7 Ekim tarihinde Orta Doğu’da başlayan İsrail-Filistin çatışmalarının etkisiyle birlikte güvenli liman talebi artmış ve altın fiyatları hızla yükselişe geçmişti.

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Ons altın 2 bin dolar olan psikolojik direnci aşarken, gram altın fiyatı tüm zamanların rekorunu görmüştü. Cuma günü gram altın fiyatı 1830 lira ile tarihi rekor kırdı. Ancak yeni haftada piyasalarda yön değişti.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ

Orta Doğu’daki savaşın daha fazla yayılmayacağına ilişkin beklentiler piyasalarda tansiyonu düşürdü. Öte yandan Fed üyelerinden gelen şahin mesajlar da altın fiyatlarını baskı altında bıraktı.

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Hafta başında yaptığı açıklamada Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari "Faiz konusunda iyi bir yerde olduğumuzu söylemeye hazır değilim" dedi. Neel Kashkari pozitif sinyaller görülmesine rağmen enflasyona karşı zafer ilan edilmesi için çok erken olduğunu belirtti. Bu açıklamalar sonrasında altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı arttı.

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ONS ALTIN DÜN SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1977 dolardan başlayan ons altın 1956 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra 1968 dolardan kapandı.

GRAM ALTIN DÜN 1800 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Dün 1808 liradan açılan gram altın 1792 liraya kadar geriledi. Gram altın günü 1803 liradan kapattı.

GÖZLER POWELL’IN KONUŞMASINDA

Öte yandan yatırımcıların gözü kulağı bugün saat 17.15’te Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında olacak. Powell’ın para politikasına ilişkin vereceği mesajlar piyasalarda yönü tayin edecek.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 1968 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1964 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1959 dolar, en yüksek ise 1971 dolar seviyeleri test edildi.

Bugüne 1803 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşerek 1800 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1796 lira, en yüksek ise 1807 lira seviyeleri görüldü.