Altın yatırımcılarının gözü Fed faiz kararında

Geçtiğimiz haftadan bu yana gerileyen altın piyasasında fiyatlamalar dikkat çekiyor. Bu haftaya da düşüşle başlayan altın fiyatları dün yüzde 2’nin üzerinde kayıp gösterdi.

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ALTIN FİYATLARINDA YÜZDE 2’NİN ÜZERİNDE KAYIP

Dün 2335 dolardan başlayan ons altın 2285 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra 2286 dolardan kapandı. Geçtiğimiz gün 2440 liradan açılan gram altın 2377 liraya kadar geriledikten sonra 2380 liradan kapandı. Altın fiyatlarında dün yüzde 2’nin üzerinde kayıp dikkat çekti.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Öte yandan para ve emtia piyasalarında gözler bugün saat 21.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Toplantıda gösterge faiz oranını %5,25 ile %5,5 arasında sabit tutacağı düşünülüyor.

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CME'nin FedWatch aracına göre yatırımcılar şu anda bu yıl tek bir faiz indirimini fiyatlıyor ve bunun kasım ayında geleceğini düşünüyor.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2285 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda sakin seyrederek 2287 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2281 dolar, en yüksek ise 2293 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2380 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2382 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2373 lira, en yüksek ise 2389 lira seviyeleri test edildi.