Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında gözler bugün saat 21.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Toplantıda gösterge faiz oranını %5,25 ile %5,5 arasında sabit tutacağı düşünülüyor.

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CME'nin FedWatch aracına göre yatırımcılar şu anda bu yıl tek bir faiz indirimini fiyatlıyor ve bunun kasım ayında geleceğini düşünüyor.

DOLAR ENDEKSİ DÜN YÜKSELDİ

Dün 106.345 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi dikkat çekti. Bugün dolar endeksi 106.183 seviyesinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.641 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.38’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.53 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.31 lira, en yüksek ise 32.54 lira seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 34.79 lira ile primli seyrediyor.