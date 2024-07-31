Altın yatırımcılarının gözü Fed faiz kararında

Altın yatırımcıları ABD Merkez Bankası’nın faiz kararını bekliyor. Fed faiz kararını bugün saat 21.00’de açıklayacak. Halihazırda politika faizi yüzde 5.50 seviyesinde bulunuyor.

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Piyasalarda Fed’in bu toplantıda faiz indirimine gitmesi beklenmezken, ‘eylül ayı için bir indirim olur mu?’ sorusunun cevabı aranacak. Toplantı metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları önemle takip edilecek.

JEOPOLİTİK RİSKLER ARTTI

Öte yandan geçtiğimiz gün İsrail’in Beyrut’a yönelik saldırı girişimi ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldüğünün bildirilmesi jeopolitik riskleri artırıyor. Güvenli liman altın jeopolitik risklerin etkisiyle birlikte primli seyrediyor.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2410 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2419 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2403 dolar, en yüksek ise 2425 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2565 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2578 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2558 lira, en yüksek ise 2585 lira seviyeleri test edildi.