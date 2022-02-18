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Altın zirveden döndü

Piyasalarda Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz fiyatlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Ukrayna ordusu ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında yaşanan çatışma ve NATO’dan gelen açıklamaların etkisiyle 1900 doların üzerine çıkarak 8 ayın zirvesine ulaşan ons altın, bugün düşüşe geçti. Peki gram altında son durum ne? İşte detaylar…

18.02.2022 - 09:12 | | UZMANPARA
Altın zirveden döndü

Jeopolitik riskler yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirmeye devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz dünyanın gündemindeki yerini koruyor. NATO ve ABD cephesinden gelen açıklamalar altın fiyatlarında hareketli bir seyir izlenmesinde etkili oluyor.

Geçtiğimiz gün Ukrayna ordusu ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında yaşanan çatışmalar, Rusya’nın olası bir saldırı ihtimalini kuvvetlendirirken, ons altının sert yükselmesine yol açtı.

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Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı için bahane aradığını belirterek, Rusya’yı askerlerini Ukrayna sınırından çekmeye çağırdı.

ONS ALTIN KRİTİK SEVİYEDEN DÖNDÜ

Ukrayna krizinin jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte ons altın geçtiğimiz gün 1904 dolar seviyesinin üzerine çıkarak 8 ayın zirvesine ulaştı. Ons altın günü 1902 dolardan tamamladı.

Bugün sabah erken saatlerde 1900 dolar seviyesinin üzerini test eden ons altın ABD ve Rusya dışişleri bakanlarının gelecek hafta bir araya gelecekleri haberleri ile 1888 dolara kadar geri çekildi. Ons altın şu dakikalarda 1899 dolardan işlem görüyor.

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Analistler Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin altın fiyatına yön vermeye devam ettiğini, bu durumun sıcak çatışmaya dönüşebileceği beklentisinin satın alınması halinde ons altında fiyatın 1920 dolar seviyesine kadar çıkabileceğini ifade ediyor.

GRAM ALTIN PRİMLİ SEYREDİYOR

Geçtiğimiz güne 817 liradan başlayan gram altın, ons altında görülen yukarı yönlü hareketlerden destek bularak 830 liraya kadar yükseldi ve 826 liradan kapandı.

Bugüne 826 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 831 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 821 lira, en yüksek ise 833 lira seviyeleri görüldü.

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