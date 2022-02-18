Citi'den kritik altın tahmini

Ons altının jeopolitik risklerin etkisi ile 1900 dolar seviyelerini test etmesini değerlendiren Citi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ve bilançosunu daraltmaya başlamasının altındaki bu yukarı hareketi tersine çevireceğini öngördü.

Altın fiyatının 2100 dolar rekorunu test etmesinin zor göründüğünü belirten Citi, 2022 yılı için ortalama altın fiyatını 1805 dolar olarak tahmin etti ve 2023 yılında ortalama fiyatın 1675 dolar seviyesine gerileyeceğini öngördü.

İlk çeyrekte ortalama fiyatın 1875 dolar olacağını tahmin eden Citi, ikinci çeyrekte ortalama fiyatın 1815 dolar, üçüncü çeyrekte 1775 dolar ve son çeyrekte 1750 dolar seviyesine gerilemesini bekliyor.