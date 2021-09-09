Altına dayalı yatırım fonlarında çıkış yaşandı

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, dönem içinde fonların varlıkları 22,4 ton azalarak 3,611 tona geldi. Dönem içinde fonların parasal değeri de 1,3 milyar dolar azaldı.

Altına dayalı ETF'lerin yönetimi altında bulunan varlıklar dönem içinde 210,9 milyar dolar oldu. ETF varlıklarının azalmasında Kuzey Amerika fonlarından çıkış etkili oldu.

Verilere göre, dönem içinde Türkiye'de yönetim altındaki varlık ton bazında 0,9 ton oldu. Türkiye'de altına dayalı borsa yatırım fonlarından Ağustos 2021 itibarıyla 13,7 milyon dolar çıkış yaşanırken ton bazında varlıklar 0,2 ton azaldı. Yıl başından bu yana Türkiye ETF'lerinin yönetimi altındaki varlıklar %3 değer kaybetti.