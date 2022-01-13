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UzmanparaAltına olan talebin sürmesi bekleniyor
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Altına olan talebin sürmesi bekleniyor

Dünya Altın Konseyi (WGC) kısa vadede altın fiyatının küresel merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmalarına reaksiyon verebileceğini, ancak bir koruma faktörü olarak altına talebin devam edeceğini bildirdi.

13.01.2022 - 11:44 |
Altına olan talebin sürmesi bekleniyor

WGC bugün yayınladığı "Altın Görünüm 2022" raporunda faiz artırımlarının altın için ters rüzgarlar yaratabileceğini, ancak tarihe bakıldığında bu etkilerin sınırlı kalabileceğinin görüldüğünü belirtti.

Altın fiyatının 2022 yılında karşı karşıya kalabileceği iki önemli ters rüzgarı 'yüksek nominal faiz oranları' ve 'güçlü ABD doları' olarak sıralayan WGC, bu negatif etkileri telafi edecek destekleyici faktörleri de 'yüksek ve ısrarcı enflasyon', 'jeopolitik gerilimlerle ilişkili piyasa oynaklığı', 'merkez bankaları ve mücevher gibi diğer sektörlerden güçlü talep' olarak saydı.

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