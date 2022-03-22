Altınbank'tan vatandaşa kredi imkanı

Uzun süredir kuyumculuk sektörü mensuplarının kredi ve finansal sorunlarına çözüm bulmak amacıyla çalıştıklarını belirten İKO Başkanı Mustafa Atayık, Altınbank kuracaklarının müjdesini verdi. Altının çok değerli ve üretimdeki ham madde olduğunu dile getiren Atayık, "Ulaşımda pahalı olduğu için zorluk çekiyoruz. Bunun için de böyle bir çalışma yapmak zorunda hissettik çünkü üretimimizi artırmamız lazım. Dolayısıyla ekonomiye büyük bir katkısı olacak. Altınbank sadece kuyumcuların bankası değil, halkımızın da bankası olacak. Bütün vatandaşlarımızdan mevduat toplayacak, kredi de verecek. Birinci önceliğimiz sektörün ham madde ve finansman ihtiyacını karşılaması olacak" diye konuştu. Atayık, altın fiyatlarının piyasa şartlarına göre oluştuğunu ve bankanın fiyatlara müdahalesi olamayacağını söyledi.

'YASTIKALTI ALTINLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK'

Altınbank'ın vatandaşlardan mevduat toplayacağını, kredi vereceğini belirten Atayık, "Altın ithalatını azaltmak, yurt içinde de yastıkaltı dediğimiz yatırım altınlarının ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz. Buradan toplanan altınları da ekonomiye kazandırmak için sektöre, esnafımıza, vatandaşımıza kredi olarak vereceğiz. Bir katkı ve kar payı verilmesini düşünüyoruz. Bu çalışmalar henüz ön safhada" dedi.

'HALKIN VE SEKTÖRÜN BANKASI OLACAK, HALKA ARZ EDİLECEK'

Altınbank için çalışmaların sürdüğünü ve şartların tamamlanması gerektiğini, sıfırdan bir banka kurmadıklarını hatırlatan Atayık, "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) ve ilgili bakanlığımıza böyle bir bankaya talip olduğumuzu gösteren niyet mektubumuzu verdik. Biz sıfırdan bir banka kurmuyoruz. Devletimizin elinde olan ve şu an faal olmayan bankalardan birine talip olma niyetimizi bildirdik. Bu banka bir şahıs ya da kurumun bankası değil, tüm halkın ve sektörün bankası olacak. İstanbul Kuyumcular Odası buna sadece öncü kuruluş olarak adım atmış oluyor. Şartlar yerine getirildikten sonra halka da arz olacak. Halkımız da borsadan hisse alabilecek. Bu banka tüm diğer bankaların yaptığı faaliyetlerin aynısını yapacak. Amacımız sektörümüzde üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da kredi ihtiyaçlarını, diğer ihtiyaç kredileri neyi varsa bunları da karşılamak olacak" diye konuştu.

'KURULUŞ SERMAYESİNİN ALTINDAN KALKACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Atayık, "Bankanın bir kuruluş sermayesi olacak bu da büyük bir miktar ama biz bunun altından kalkacağımıza inanıyoruz. Faaliyete geçmesi için mevzuatlar, kanunlar ve şartlar var. Teknik çalışmaları çok kısa zamanda tamamlamayı umuyoruz. Bu da olumlu karşılandı. Ortaklarımızı tespit edeceğiz, kuruluş sermayesini tamamlayacağız. Burada da insanlarımızın, esnafımızın, sektörümüzün büyük bir desteğine ihtiyacımız var. Olumlu tepkileri görüyoruz ve en kısa zamanda tamamlayıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

ESNAF VE VATANDAŞ OLUMLU BAKIYOR

30 yıldan beri esnaf olan Engin Baş, "Daha önce bankalara yastıkaltı olmasa dahi bir kuyumcu olarak da devletimize katkı olsun diye altın yatırdık. Altınbank kurulduğu zaman elbette bunun bir menfaatini göreceğiz. Devlet destekli olursa daha güzel olur. Kuyumcuların yaşadığı bazı ekonomik sorunlar var. Bu banka da kurulursa kesinlikle yararlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Esnaf Günay Güneş ise, "Altınbank ile alakalı henüz çok detaylı bilgilerimiz yok. Atölyecilerin mal üretmek için devamlı ham altına ihtiyacı oluyor. Sermaye konusunda özellikle atölyeler sıkıntı çekebiliyor. Bu sıkıntı atölyeler üzerinden Altınbank ile giderse güzel bir proje olur diye düşünüyorum. Artısı da şudur, İstanbul Kuyumcular Odası'nın çalıştığı esnafı daha iyi tanıması. Vatandaş için de esnaf için de faydalı olur" ifadelerini kullandı.

Bankaya yatırım yapmak için önce araştırması gerektiğini belirten Nurşen Çevik de, "Altınlarımı evde saklıyordum, hırsız girince hepsi gitti. Birikimlerimi şimdi bankaya yatırıyorum, bankada kasada kalıyor. Bankanın güvenirliliği önemli" dedi.