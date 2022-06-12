Altında dikkat çeken hareket

Bu hafta altın yatırımcılarının gözü kulağı Avrupa ve ABD’de gerçekleşen ekonomik gelişmelerdeydi. Öte yandan 1000 liranın üzerinde seyreden gram altın fiyatı dikkat çekiyor. Yatırımcılar ‘gram altın düşecek mi, yoksa yükselecek mi?’ diye merak ediyor. Prof. Dr. Sefer Şener konuyla ilgili kritik tahminlerde bulundu.

41 YILIN ENFLASYON REKORU SONRASI DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Haftaya 1851 dolardan başlayan ons altın perşembe günü Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı sonrası 1840 dolara kadar geriledi. ECB faiz oranlarında bir değişikliğe gitmezken, 1 Temmuz itibarıyla varlık alım programının sonlandırılacağını açıkladı. Ayrıca banka önümüzdeki toplantılarda faiz artışı sinyali verdi. ECB’den gelen şahin mesajlar sonrası ons altın baskı altında kaldı.

Cuma günü ise altın yatırımcılarının gözü kulağı ABD enflasyonundaydı. ABD’de mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.6 oranında artarak 41 yılın rekorunu kırdı. Piyasalarda beklenti ise tüketici fiyatlarının yüzde 8.3 oranında yükseleceği yönündeydi.

ABD’de gerçekleşen rekor enflasyonun ardından ons altın cuma günü 1825 dolara kadar geriledikten sonra saat 17.00 itibarıyla yükselişe geçti. 1876 dolara kadar çıkan ons altın 1871 dolardan kapandı.

PİYASALAR FAİZ ARTIŞINI FİYATLIYOR

ABD’de enflasyonun rekor seviyeye yükselmesinin ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki birkaç toplantıda politika faizini 50 baz puan artırılabileceği fiyatlanıyor. Fed’in yüksek enflasyona karşı daha sıkı hamleler yapması bekleniyor.

Enflasyonist ortamlarda ise yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapıyor.

GRAM ALTIN 1035 LİRAYI GÖRDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatında bu hafta oldukça hareketli seyir izlendi. Haftaya 977 liradan başlayan gram altın cuma günü ons altında gerçekleşen yükselişin etkisiyle birlikte 1035 liraya kadar çıktıktan sonra 1029 liradan kapandı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şener konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"50 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI NEREDEYSE KESİNLEŞTİ"

"ABD’de enflasyon verisinin 8.6 gelmesi, Fed’in daha yüksek oranlı faiz artışı yapabileceği endişesiyle ons altın önce 1825 dolarlara geriledi. Ardından toparlanarak 1850 dolar seviyelerini aştı. Gördüğümüz kadarıyla Fed’in önümüzdeki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı yapacağının neredeyse kesinleşmiş olması altının yönünü yeniden yukarı çevirdi.

İlk endişelerle birlikte gram bazında da 1000 liranın altına düşen altın fiyatları daha sonrasında yeniden toparlanarak 1000 liranın üzerini gördü.

Ayrıca altında ilk etapta 1825 dolar seviyelerinin görülmesinin ana nedeni de doların yeniden güçlenerek dolar endeksinin 104 seviyelerini görmesi etkili olmuştur.

Diğer taraftan enflasyon verileri geldiği anda beklenti 8.3 seviyelerindeyken beklentilerin oldukça üzerinde 8.6 seviyesinde enflasyon rakamının gelmesi dolar endeksini hızlı bir yükselişle 104 seviyelerine diğer bir ifadeyle yüzde 0.74 seviyesinde artmasını beraberinde getirdi. Önümüzdeki dönemle ilgili olarak dolar endeksinin daha da güçleneceği beklentisi şüphesiz iç piyasadaki fiyatlara da yansımaktadır.

GRAM ALTIN 1000 LİRANIN ALTINA İNER Mİ?

Dolar endeksinin güçlenmesi kısmi de olsa altının ons fiyatını gerileteceği için altın ons bazında düşse bile dolar/TL kurunun yukarı seviyede olması diğer taraftan gram altını 1000 liranın altına gerilemesini engellemektedir. Diğer bir ifade ile altın ons olarak gevşese bile dolar/TL kurundaki yükselişten dolayı önümüzdeki dönemde gram altın 1000 TL’nin altına gevşemeyecektir."