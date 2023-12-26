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UzmanparaAltında dikkat çeken kazanç! Yüzde 77'yi buldu
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altında dikkat çeken kazanç! Yüzde 77'yi buldu

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala altın fiyatlarında hareketli seyir izleniyor. Özellikle gram altın fiyatında önemli artışlar gerçekleşti. Kapalıçarşı fiyatı ise dikkat çekiyor. Peki gram altında yılbaşından bu yana getiri ne? Piyasadaki yükselişin nedeni ne? İşte detaylar...

26.12.2023 - 09:09 | | UZMANPARA
Altında dikkat çeken kazanç! Yüzde 77'yi buldu

Bu yılın en iyi getiri sunan yatırım araçlarından biri altındaki fiyat hareketleri yatırımcıların ilgisini çekiyor. Özellikle yıl sonuna doğru piyasalarda oluşan olumlu hava altın fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı. 

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Aralık ayının ortalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını açıklaması ve ardından piyasalara verilen mesajların etkisiyle birlikte para ve emtia piyasalarında risk iştahı arttı. Fed politika faizini sabit tutarken, 2024 yılı için 3 kez toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi gördüklerini açıkladı. 

PİYASALAR FAİZ İNDİRİMİNİ FİYATLIYOR 

Fed kararı sonrası piyasalar faiz oranlarının artık daha fazla artmayacağını ve mart ile mayıs aylarında olası bir faiz indirimini fiyatlamaya başladılar. Geçtiğimiz haftalarda Fed yetkililerinden faiz indirimi için aceleci olunmaması gerektiğine dair uyarılar gelse de piyasalarda olumlu hava dikkat çekti. 

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ONS ALTINDA DİKKAT ÇEKEN HAREKET 

Yurt içinde gram altın fiyatına direkt etki eden ons altın fiyatı son dönemde önemli ölçüde artış gösterdi. 2 bin dolar seviyesinin üzerine tırmanan ons altın yeni yıla sayılı gün kala 2050 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. 

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Dün Noel tatili sebebiyle ABD piyasalarının kapalı kalması ile ons altında işlem hacmi düşük kaldı. Bugün ise ons altındaki yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor. Güne 2053 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 2064 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2053 dolar, en yüksek ise 2065 dolar seviyeleri test edildi. 

YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 77 KAZANDIRDI 

Öte yandan gram altının spot fiyatı bugün 1949 liraya kadar yükseldi. Yılbaşından bu yana ise gram altın yatırımcısına yüzde 77 oranında kazandırdı.  

KAPALIÇARŞI FİYATINDA REKOR 

Gram altın şu sıralarda 1946 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşıda ise gram altının satış fiyatı 2026 lira seviyesine ulaşarak rekor kırdı.  

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