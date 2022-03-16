Altında kritik gün

Geçtiğimiz hafta Rusya ile Ukrayna geriliminin jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte altın fiyatlarında sert yükselişler görülmüştü. Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen müzakerelerden çıkan olumlu mesajların etkisiyle birlikte bu hafta altında düşüş eğilimi hakim.

Geçtiğimiz hafta 2070 doların üzerine çıkarak 1.5 yılın zirvesine ulaşan ons altın dün 1907 dolar seviyesine kadar geriledi.

ALTIN YATIRIMCILARI FED KARARINI BEKLİYOR

Öte yandan bugün altın yatırımcılarının gözü kulağı saat 21.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Rusya ile Ukrayna savaşının etkisiyle artan enerji fiyatları ABD’de enflasyonu 40 yılın zirvesine çıkardı. Fed’in enflasyonu dizginleyebilmek için bugün 25 baz puanlık bir faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell saat 21.30’da piyasalara önemli mesajlar verecek.

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Fed’in 2018 yılından bu yana ilk kez faiz artışına gitmesi bekleniyor. Fed’in bu yıl içerisinde 7 kez faiz artıracağı öngörülüyor.

Fed’in 50 baz puanlık bir faiz artışına gitme ihtimaline ise düşük gözüyle bakılıyor. Fed savaşın yarattığı riskler ve yükselen enflasyon karşısında sürpriz yapar ise altın fiyatlarında baskı artabilir.

Altın piyasası Fed’in bugün 25 baz puan faiz artışına gideceğini büyük ölçüde fiyatlarken, olası bir sürpriz yaşanması durumunda altında yön değişebilir.

KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ ONS ALTIN HAFİF GERİLİYOR

Haftanın ilk işlem gününden bu yana aşağı yönlü bir seyir izleyen ons altın, bugün Fed’in faiz kararı öncesinde hafif gerileme kaydediyor. Güne 1917 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1915 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1912 dolar, en yüksek ise 1924 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz gün ons altında görülen düşüşün etkisiyle birlikte 897 liraya kadar düştükten sonra 905 liradan kapandı.

Bugüne 905 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif gerileme kaydederek 904 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 902 lira, en yüksek ise 912 lira seviyeleri görüldü.