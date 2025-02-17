Altında rekor sonrası gözler bu yatırım aracında! Getirisiyle dikkat çekti!

Son dönemin en hızlı hareket eden yatırım aracı altın oldu. Neredeyse her gün rekor üstüne rekor kıran altında yatırımcılar piyasadaki yönü merakla takip ediyor. Cuma günü ons altın 2940 dolar, gram altın 3423 lira seviyesini gördükten sonra sert düşüş gösterdi. Özellikle gram altında bu seviyeler tarihi rekor olarak kayda geçti.

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ALTINA ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI

Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 12.6 oranında kazandırırken, bu süreçte özellikle altın ve emtia fonlarında önemli artışlar gözlendi. Yılbaşından bu yana altın fonlarında getiriler yüzde 15’i buldu.

Peki altın fiyatlarında cuma günü yaşanan sert geri çekilmenin nedeni ne? Yaşanan büyük kayıplar altın almak isteyenler için bir avantaj mı? Gram altında 3423 lira seviyesinin de test edilmesiyle birlikte takip edilecek hedef seviye ne?

ALTIN REKORDAN DÖNDÜ! İŞTE SEBEBİ

Bu süreçte gözünü altın almaya diken yatırımcılar için ‘kademeli alım’ uyarısında bulunan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye önemli açıklamalarda bulundu. Altına dayalı fonlara dikkat çeken Baydar, ‘alınacak fonun portföy dağılımı çok önemli’ diyerek tahminlerini tek tek açıkladı.

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Hikmet Baydar’ın açıklamaları şu şekilde: “ABD’de açıklanan son enflasyon verileri beklenenden yüksek çıktı. Ocak ayı aylık 0.5, yıllık ise %3 gelen enflasyon rakamları beklenenin üzerinde. Aylık bazda Ağustos 2023’ten bu yana en yüksek artışa işaret ediyor. İster istemez bu veriler gelecekte faiz indirimleri beklentilerini de kırmaktadır.

‘DALGALI HAREKETLER BAŞLAMIŞ DURUMDA’

Fed Başkanı Jerome Powell, Donald Trump'ın faiz indirimi çağrısına karşılık verdiği cevapta, "İşimizi yapacağız ve kararlarımızı ekonomide olup bitenlere göre vermeye devam edeceğiz" demişti. Mevcut veriler de zaten faiz indirimini zorlaştırıcı özellikte olduğundan altında kar satışı gerçekleşti. Kaldı ki ABD üretici enflasyonunun da beklentilerin üzerinde gelmesi de enflasyon kaygılarının bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Daha önce milliyet.com.tr’ye yaptığım yorumumda belirttiğim dalgalı hareketler başlamış durumda.

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‘KADEMELİ ALIM’ UYARISI!

Burada geri çekilmelerin nereye kadar süreceği çok önemli. ABD’nin uyguladığı gümrük tarifelerinin yurt iç piyasada yaratacağı fiyat artışlarına karşı altın üreticileri ciddi miktarda altın alımı yapmıştı. Son zamanlarda fiyatlardaki artışın da sebebi de buydu. Alım doyuma erişene kadar piyasanın altın alım eğilimine girmesi her an mümkün.

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O yüzden dalgalanmanın dibini kestirmek de zor. Ancak tarifelerin fiyatlara yukarı yönlü sebep olacağı açıktır. Bu nedenle yukarı hareketleri değerlendirmek için kademeli alım mantıklı olabilir.

GRAM ALTINDA REKOR SONRASI YENİ TAHMİN

Ons altında 2775 dolar seviyeleri önemli bir destektir. ABD’de enflasyon kaygıları arttığı zaman altına satış gelebilir. Ancak tarife kaygıları da alımı tetikliyor. Burada hangi görüşün ağırlık kazanacağı çok önemli. Şimdilik hesabımızı destek 2775 dolar seviyeleriymiş gibi düşünerek yapmak lazım.

BUGÜNE DİKKAT!

Cuma günü gram altının kapanış fiyatı günün en düşük seviyelerinde gerçekleşti. Bu pazartesi günü, geçtiğimiz cumaya göre gram altının daha düşük seviyeleri görme ihtimalini artırmaktadır. Gram altında destek olarak 3254 TL seviyelerini öne çıkarabiliriz. Gram altında yeni zirve için ons altın hareketine bağlı yükselişler söz konusu olabileceğini ifade etmek isterim.

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ALTINA DAYALI FONLARA DİKKAT! UYARI GELDİ: DAĞILIM ÇOK ÖNEMLİ

Altına dayalı fonların aldığı pozisyon çok önemli. Çünkü içeriği sadece altına endeksli olmayabiliyor. Repo, tahvil vb. alternatifler de getirinin altına paralel olmamasına neden olabilir. O yüzden alınacak fonun portföy dağılımı çok önemlidir.

Portföyünde doğrudan altın oranı yüksek olan fonların getirileri altın ile paralellik teşkil edebilir. Gram altın gibi altın alarak finans kurumlarında altın hesabında değerlendirmek altın fiyat değişimlerine göre daha iyi getiri sağlar ve toplam getiri altın fiyat değişimine daha uyumludur.

Öte yandan ABD’de tarife değişikliği nedeniyle fiyatların artacağı korkusu emtia fiyatlarına da yansımış durumda. O nedenle emtia fonlarında da kazançlar, altın fonlarında olduğu gibi artmaktadır. Tüm emtialarda da benzer mantıkla alımlar yaşanmış durumda. İşte bu tedirginlik de ABD enflasyon kaygılarını da tetikliyor.”