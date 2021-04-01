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Uzmanpara'Altyapı harcamaları planı pozitif bir gelişme'
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'Altyapı harcamaları planı pozitif bir gelişme'

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, "Altyapı harcamaları planı pozitif bir gelişme." ifadelerini kullandı.

01.04.2021 - 08:44 | | Foreks
'Altyapı harcamaları planı pozitif bir gelişme'

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Biden yönetiminin ortaya koyduğu 10 yılda 2 trilyon dolarlık altyapı yatırımı öngören harcama planının ekonomi için "pozitif" olduğunu söyledi ve plana destek verdi.

"Altyapı harcama planını güven ve arzu edilen yanı uzun vadeli  bir yatırım olması" diye konuşan Kaplan, paketin detaylarına girmemekle birlikte "Plan, gelecekte daha yüksek potansiyel GSYH büyümesi, daha sürdürülebilir büyüme ve daha iyi verimlilik yaratmaya yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

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