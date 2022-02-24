Alüminyumun fiyatı rekor kırdı

Batılı ülkelerin yaptırımlarının Rusya'dan gelen arzı kısabileceği ve metali üretmek için gereken enerji arzının bozulabileceği belirtiliyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) 3.449 dolar/ton ile rekor seviyeye çıkan alüminyum, saat 14.10'da %4,3 artışla 3.437 dolar/tondan işlem gördü.

Analistler kapsamlı yaptırımların arzı daha fazla kısabileceğini belirtti.

LME'de bakır %1,2 artarak 9.985 dolar/tondan ve kalay %0,8 artarak 45.300 tondan işlem gördü. Kalay bugün 45.380 dolar/ton ile rekor kırdı. Nikel ise 25.610 dolar/ton ile 2011 yılı Mayıs ayından beri en yüksek seviyeye çıktı.