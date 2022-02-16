Alüminyumun fiyatı 'Rusya' etkisiyle gevşedi

Alüminyum geçtiğimiz hafta jeopolitik riskler ve tedarik sorunları nedeniyle 2008 yılı sonrası en yüksek noktaya ulaşırken, bu hafta gerginliğin azalmasıyla yönünü aşağı çevirerek bekleyişe geçti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diplomatik bir çözüme ulaşmayı umduğunu belirtirken, Ukrayna sınırından binlerce askeri çekeceklerini açıkladı. Bu haber piyasalarda geniş çaplı bir yükselişe neden olurken, olası bir askeri müdahale sonrası alınacak yaptırım kararları nedeniyle Rusya’dan gelen metallerin tedariğinde bozulmalar yaşanabileceğine dair endişelerin de azalmasına yol açtı.

BloombergHT'de yer alan habere göre artan yakıt maliyetleri, çevresel kısıtlamalar Avrupa ve Çin’de tedariği karmaşıklaştırırken, 2022 yılında baz metaller arasında en çok yükselen metal yüzde 14 ile alüminyum oldu. Alüminyum spot fiyatı bu hafta Londra Metal Borsası’nda (LME) 2018 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak anlık tedarikte sorunlar yaşanabileceğine işaret etti.

Jinrui Futures Co. geçtiği bir notta dünyanın en büyük üreticisi ve tüketicisi konumunda bulunan Çin’de pandemi kaynaklı yaşanan tedarik sorunlarının ve Pekin Kış Olimpiyatları süresince uygulanan kısıtlamaların fiyatları desteklediğini belirtti.

Bunun yanında Çin’de enflasyon ocak ayında yavaşlayarak bu yıl yapılacak önemli politik liderlik toplantısı öncesinde merkez bankasına daha fazla parasal genişleme imkanı sunuyor. Para politikasında genişlemeye dair bir görünüm metaller için destekleyici niteliğe sahip.

Üç ay vadeli alüminyum inişli çıkışlı bir seyir izlerken, sabah saatlerinde ton başına 3 bin 204 dolardan işlem gördü. Geçtiğimiz hafta fiyat ton başına 3 bin 333 dolara ulaşırken, bu rakam 2008 yılında gerçekleşen 3 bin 380 dolarlık rekor seviyeden bu yana görülen en yüksek fiyat olma özelliğini taşıyor.