'Amacımız enflasyonu makul seviyelere getirmek'

Bruno Le Maire, Fransa ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortaklarının amaçlarının enflasyonu 2023 yılında "daha makul" seviyeye indirmek olduğunu söyledi.

Le Maire, "Bizim mücadelemiz enflasyonu daha makul bir seviyeye getirmek için" dedi.

Konuşmasında ABD'nin enflasyonu azaltma yasasına yönelik AB üyelerinin endişelerini de dile getiren Le Maire, "ABD'nin çıkardığı enflasyonu azaltma yasası bizim için büyük bir endişe kaynağı. Bu konuya mümkün olan en kısa zamanda çözüm bulmalıyız. ABD'ye bu yasanın bizim için kabul edilemez olduğunu söylemeliyiz" diye konuştu.