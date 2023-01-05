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Amazon, 18 bin çalışanını işten çıkaracak

Amazon.com tarihindeki en büyük işten çıkarmayı yapacağını duyurdu. Şirket 18 bin çalışanının işine son verecek.

05.01.2023 - 09:53 |
Amazon, 18 bin çalışanını işten çıkaracak

Amazon CEO'su Andy Jassy çalışanlara gönderdiği bilgi notunda işten çıkarmalarda Amazon Fresh ve Amazon Go markaları ile hizmet veren fiziki mağazaların özellikle etkileneceklerini belirtti.

İnsan kaynakları bölümünde de çalışan sayısı azaltılacak.

Amazon'un dünya genelinde 1,5 milyondan fazla çalışanı bulunuyor.

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