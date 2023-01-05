Amazon, 18 bin çalışanını işten çıkaracak
Amazon.com tarihindeki en büyük işten çıkarmayı yapacağını duyurdu. Şirket 18 bin çalışanının işine son verecek.
05.01.2023 - 09:53 |
Amazon CEO'su Andy Jassy çalışanlara gönderdiği bilgi notunda işten çıkarmalarda Amazon Fresh ve Amazon Go markaları ile hizmet veren fiziki mağazaların özellikle etkileneceklerini belirtti.
İnsan kaynakları bölümünde de çalışan sayısı azaltılacak.
Amazon'un dünya genelinde 1,5 milyondan fazla çalışanı bulunuyor.
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