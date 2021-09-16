Amazon çalışan sayısını artıracak

Amazon Başkan Yardımcısı Mariangela Marsiegla, İspanya'da çalışan sayısını 2025 yılına kadar iki katına çıkaracaklarını söyledi.

İspanya'da bulunan lojistik merkezlerinin sayısını 31'den 40'a çıkaracaklarını belirten Marsiegla, çalışan sayısını da 12 binden 25 bine yükselteceklerini ifade etti.

Amazon ayrıca, 2025'e kadar İspanya'da 50 bin KOBİ'yi ve girişimciyi ürünlerini online satma konusunda eğitecek.