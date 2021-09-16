Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAmazon çalışan sayısını artıracak
HaberlerUzmanpara Haberleri Amazon çalışan sayısını artıracak

Amazon çalışan sayısını artıracak

Amazon, İspanya'da çalışan sayısını iki katına çıkaracak.

16.09.2021 - 11:49 |
Amazon çalışan sayısını artıracak

Amazon Başkan Yardımcısı Mariangela Marsiegla, İspanya'da çalışan sayısını 2025 yılına kadar iki katına çıkaracaklarını söyledi.

İspanya'da bulunan lojistik merkezlerinin sayısını 31'den 40'a çıkaracaklarını belirten Marsiegla, çalışan sayısını da 12 binden 25 bine yükselteceklerini ifade etti.

Amazon ayrıca, 2025'e kadar İspanya'da 50 bin KOBİ'yi ve girişimciyi ürünlerini online satma konusunda eğitecek.

    TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü

    TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü

    Son dakika - Kenan Sipahi, Casademont Zaragoza'da

    Son dakika - Kenan Sipahi, Casademont Zaragoza'da

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü

    TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü

    26 yıl sonra Rusya'yı ziyaret etti, yurt dışı çıkış yasağı geldi! Çocuklar Türkiye'de kaldı

    26 yıl sonra Rusya'yı ziyaret etti, yurt dışı çıkış yasağı geldi! Çocuklar Türkiye'de kaldı

    Çin devreye girdi, İngiltere çıldırdı! 'Milyar dolarlık' kadın sporcu Raducanu dünyayı sallıyor

    Çin devreye girdi, İngiltere çıldırdı! 'Milyar dolarlık' kadın sporcu Raducanu dünyayı sallıyor

    ABD Dışişleri: Türkiye ve Katar, Kabil'den normal uçuşların da başlaması için çalışıyor

    ABD Dışişleri: Türkiye ve Katar, Kabil'den normal uçuşların da başlaması için çalışıyor

    Çelik sektörü ihracatçıları ödüllendirildi

    Çelik sektörü ihracatçıları ödüllendirildi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü

    TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf öldü

    Sıradaki Haber
    Yıllık izin ile ilgili flaş açıklama!

    Yıllık izin ile ilgili flaş açıklama!

    Sıradaki Haber
    Dört yolcunun üç gün sürecek uzay yolculuğu başladı

    Dört yolcunun üç gün sürecek uzay yolculuğu başladı

    Sıradaki Haber
    26 yıl sonra Rusya'yı ziyaret etti, yurt dışı çıkış yasağı geldi! Çocuklar Türkiye'de kaldı

    26 yıl sonra Rusya'yı ziyaret etti, yurt dışı çıkış yasağı geldi! Çocuklar Türkiye'de kaldı

    Sıradaki Haber