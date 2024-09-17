Amazon çalışanlarını ofise çağırdı

CEO Andy Jassy pazartesi günü yaptığı açıklamada Amazon'un pandemi öncesi politikasına geri döndüğünü ve önümüzdeki yıldan itibaren kurumsal çalışanların haftada beş gün ofiste olmalarını zorunlu kılacağını söyledi.

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Jassy çalışanlarla paylaştığı bir mesajda şirket liderliğinin son aylarda müşteriler ve işletme için en iyi sonuçları sunmak üzere "nasıl daha iyi icat yapılacağı, iş birliği yapılacağı ve birbirlerine yeterince bağlı olunacağı" konusunda düşündüğünü söyledi.

CEO'ya göre şirket çalışanları şu anda gerekli olan üç gün yerine haftada beş gün Amazon ofislerine geri getirmenin bu sorunu çözmenin bir yolu olduğuna karar verdi.

Amazon'un web sitesinde de paylaştığı notta Jassy, "Son beş yıla baktığımızda ofiste birlikte olmanın avantajlarının önemli olduğuna inanmaya devam ediyoruz" dedi.