Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAmazon çalışanlarını ofise çağırdı
HaberlerUzmanparaAmazon çalışanlarını ofise çağırdı

Amazon çalışanlarını ofise çağırdı

Amazon önümüzdeki yıldan itibaren çalışanlarının haftanın beş günü ofiste olmalarını zorunlu tuttu.

17.09.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
Amazon çalışanlarını ofise çağırdı

CEO Andy Jassy pazartesi günü yaptığı açıklamada Amazon'un pandemi öncesi politikasına geri döndüğünü ve önümüzdeki yıldan itibaren kurumsal çalışanların haftada beş gün ofiste olmalarını zorunlu kılacağını söyledi.

Haberin Devamı

Jassy çalışanlarla paylaştığı bir mesajda şirket liderliğinin son aylarda müşteriler ve işletme için en iyi sonuçları sunmak üzere "nasıl daha iyi icat yapılacağı, iş birliği yapılacağı ve birbirlerine yeterince bağlı olunacağı" konusunda düşündüğünü söyledi.

CEO'ya göre şirket çalışanları şu anda gerekli olan üç gün yerine haftada beş gün Amazon ofislerine geri getirmenin bu sorunu çözmenin bir yolu olduğuna karar verdi.

Amazon'un web sitesinde de paylaştığı notta Jassy, "Son beş yıla baktığımızda ofiste birlikte olmanın avantajlarının önemli olduğuna inanmaya devam ediyoruz" dedi.

İstediği ilaç yazılmadı kendini bıçaklamaya çalıştı! Hastanede korku dolu anlar

İstediği ilaç yazılmadı kendini bıçaklamaya çalıştı! Hastanede korku dolu anlar

Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte hakemler arasındaki konuşmalar

Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte hakemler arasındaki konuşmalar