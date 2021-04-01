Amazon çalışanlarının bir kısmı ofise dönüyor

Amazon, COVID-19 salgınına ilişkin endişe verici durumun yakında iyileşme göstereceğini umduklarını belirtti ve çalışanların bir kısmını yaz başlarında, çoğunun da sonbaharda ofislere dönmelerini beklediklerini bildirdi.

Amazon çalışanlarına gönderilen mesajda, "Planımız, ofis merkezli kültüre geri dönmek" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, çalışanlara COVID-19'a karşı aşılanma seçeneği sunulacağı da belirtildi.