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Amazon İngiltere’de büyümeye odaklandı

Online alışveriş platformu Amazon, İngiltere’de 10 bin kişi daha istihdam ederek bölgesel atılımlara odaklandı.

14.05.2021 - 14:38 | | AA
Amazon İngiltere’de büyümeye odaklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ciddi talep artışı ile karşılaşan Amazon’dan yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve güney bölgelerinde yeni depolama merkezlerinin kurulacağı, başkent Londra, Cambridge, Edinburgh, Manchester gibi önde gelen şehirlerde de yeni yönetici kadroların oluşturulacağı kaydedildi.

Şirket, İngiltere’de toplam 45 bin kişiye istihdam sağlarken bu sayıyı yıl sonuna kadar 55 bine çıkarmayı planlıyor.

İngiltere Çalışma Bakanı Kwasi Kwarteng, Amazon’un kararının İngiliz ekonomisine verilen “büyük bir güven oyu” olduğunu söyledi.

Amazon’nun İngiltere’de 2020 yılında satışları yüzde 51 artarak 19,4 milyar sterline (27,2 milyar dolara) ulaşmıştı.

Şirketin İngiltere’de 2021 yılının ilk çeyreğindeki karı ise 5,7 milyar sterline (8,1 milyar dolar) yükselmişti.

2020 yılının ilk çeyreğinde şirketin İngiltere operasyonun karı 1,78 milyar sterlin (2,5 milyar dolar) seviyesindeydi.

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