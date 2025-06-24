Amazon, İngiltere'de yatırım planını onayladı

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şirketin İngiltere'de Hull, Northampton ve East Midlands'ta dört yeni lojistik merkezinin kurulması için yatırım yapacağı ve bu tesislerde toplam 4 binin üzerinde iş imkanı yaratılacağı belirtildi.

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Açıklamada, söz konusu 40 milyar sterlinlik yatırımın ülke genelindeki 100’ü aşkın operasyon binasının yenilenmesi ve genişletilmesini de kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Amazon'un 40 milyar sterlinlik yatırımı, İngiltere için bir başka büyük başarı ve ülkemizin iş yapmak için en iyi yer olduğuna ilişkin büyük bir güvenoyu anlamına geliyor. Bu, ülkenin her köşesindeki insanlar için gerçek kariyer fırsatları, yeni beceriler öğrenme ve ailelerini destekleme imkanı demek." ifadelerini kullandı.

Maliye Bakanı Rachel Reeves de bu yatırımı "İngiltere'nin ekonomik gücü için güçlü bir onay" olarak nitelendirirken, Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds yatırımın yüksek vasıflı işler yaratacağını kaydetti.

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Amazondan yapılan açıklamada ise yatırımın 2025-2027 yıllarını kapsayacağı teyit edilirken yatırımın İngiliz ekonomisine 38 milyar sterlinlik ek katkı yapacağının tahmin edildiği kaydedildi. Amazonun İngiltere'de 75 bin çalışanı bulunuyor.