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Amazon'dan kripto para 'yalanlaması'

Amazon.com, kripto para birimi Bitcoin'i bu yılın sonundan itibaren ödeme aracı olarak kabul edeceği yönünde basında çıkan haberleri yalanladı.

27.07.2021 - 08:07 |
Amazon'dan kripto para 'yalanlaması'

Amazon'un kripto para ve blokzincir uzmanı alımı için ilan vermesi, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceği ve hatta Amazon'un 1 yıl içinde kendi kripto parasını çıkaracağı iddialarının ortaya atılmasına yol açmıştı.

Amazon Sözcüsü yaptığı açıklamada, "İlgimiz her ne olursa olsun, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceğimiz ve spesifik planlarımıza yönelik spekülasyonlar doğru değil. Amazon'dan alışveriş yapan müşterilerimiz için kripto para kullanımının neye benzeyebileceğini araştırmaya odaklanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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