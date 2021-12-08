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Amazon'un internet servisleri çöktü

Amazon ve ona bağlı Prime Video, Alexa gibi internet alışveriş siteleri, bilgisayar sistemlerinde meydana gelen bazı sorunlardan dolayı çöktü.

08.12.2021 - 10:09 |
Amazon'un internet servisleri çöktü

ABD'de binlerce Amazon müşterisi, hizmetlerde yaşanan kesintilerin bildirildiği Downdetector adlı internet sitesine erişim sorunu yaşandığına dair bildirimde bulundu.

Hükümetlere, şirketlere ve üniversitelere de çeşitli hizmetleri olan Amazon Web Servisleri (AWS) de erişim sorunlarından etkilendi.

Bir süre sonra açıklama yapan Amazon, sorunun kaynağını belirlediğini ve çözüm için bazı gelişmeler kaydettiğini belirtti, ancak sorunun tamamen çözülmesi için bir zaman vermedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre; şirket açıklamasında, sorunun dünyanın her yerinde yaşanmadığı, en fazla hata bildiriminin ABD'nin doğu kıyılarından geldiği de belirtildi.

Amazon'un online alışveriş sitesi için de birçok kullanıcı sayfaların çok yavaş yüklendiği ve kullanılamayacak durumda olduğu bildiriminde bulundu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA YANSIDI

Amazon'un Ring güvenlik kameraları, Chime isimli mobil banka uygulaması ve iRobot isimli elektrik süpürgesi robotuyla ilgili de sorunlar yaşandığı, kendi internet sitelerine ve sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

iRobot, kendi internet sitesinde yaptığı paylaşımda "AWS'deki büyük erişim sıkıntısı bizim iRobot Home uygulamamızı da şu an etkiliyor." açıklamasını yaptı.

Ring de karşılaştığı sorunları çözmek için çabaladığını duyurdu. Bu yıl içinde üçüncü kez Amazon servislerinde çöküş yaşanıyor. Haziran ayında da kullanıcılar Alexa ve Prime Video gibi Amazon uygulamalarına erişim sıkıntıları olduğunu bildirmişti.

Temmuz ayında da Amazon'un online mağaza hizmetlerini etkileyen bir sorun yaşanmış; iki saate yakın süren kesintiden 40 bine yakın kullanıcı etkilenmişti. Son kesinti de Amazon kullanıcılarının Noel alışverişine başladığı ve kullanımın arttığı bir döneme denk geliyor.

Ancak AWS'de yaşanan sorun, müşterilerinin büyüklüğü dikkate alındığında, çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. ABD'den gelen haberlere göre AWS sistemlerini kullanan McDonald's, Netflix, Disney gibi müşteriler de bazı sorunlar yaşıyor.

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