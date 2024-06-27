Amazon'un piyasa değeri 2 trilyon doları aştı
Amazon hisseleri dün Wall Street'te %3,9 artışla 193,61 dolara yükseldi ve şirketin piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aşarak 2 trilyon 14,8 milyar dolar oldu.
27.06.2024 - 09:21 | | Foreks Haber
Amazon'un hisseleri bu yıl şimdiye kadar %27,5 artarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq aynı dönemde yaklaşık %18 oranında artış gösterdi.
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Amazon'un 2 trilyon dolarlık kilometre taşını aşması dört yıldan fazla sürdü. Piyasa değeri 2020'de 1 trilyon dolara ulaşmıştı.