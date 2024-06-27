Amazon'un piyasa değeri 2 trilyon doları aştı

Amazon'un hisseleri bu yıl şimdiye kadar %27,5 artarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq aynı dönemde yaklaşık %18 oranında artış gösterdi.

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Amazon'un 2 trilyon dolarlık kilometre taşını aşması dört yıldan fazla sürdü. Piyasa değeri 2020'de 1 trilyon dolara ulaşmıştı.