Amerikalıların tasarruf oranı 14 yılın dibinde

Statista tarafından hazırlanan rapora göre yüksek enflasyon ABD'de hanehalklarının tasarruf oranlarının 2008 yılı Eylül ayından bu yana görülen en düşük seviyeye inmesine yol açtı.

ABD Ekonomik Analizler Bürosu verilerine dayandırılan rapora göre nisan ayında Amerikalılar harcanabilir kişisel gelirlerinin sadece yüzde 4,4'ünü tasarruf etti. Bu oran 2021 yılı Nisan ayında yüzde 12,6 olmuştu.