Ankara’da üniversite öğrencileri Ar-Ge merkeziyle tanıştı

Şubat ayında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde başlayan program, Mart ayında Elazığ Fırat Üniversitesi’nde devam etti. “Huawei Ar-Ge Buluşması”, 24 Nisan’da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde, “Huawei Öğrenci Geliştirici Programı (HSD) Ankara Üniversitesi” ve “Mamak Belediyesi Mamak Füzyon” işbirliğiyle gerçekleşti. Etkinlik kapsamında 5G, yapay zeka (Doğal Dil İşleme), AppCube ve Huawei Mobil Servisleri konularında eğitimler verildi. Huawei ICT Academy ile ilgili kapsamlı bir sunumun da yapıldığı etkinlikte katılımcı öğrenciler ayrıca, Huawei Türkiye’deki staj ve kariyer fırsatları hakkında bilgi edinme imkanı da buldular.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktör Yardımcısı Boran Demirciler, “Bir ülke ve bir kurum için yapılacak en büyük yatırımın, yeteneğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu misyon çerçevesinde, kurulduğumuz günden bu yana 5.000'den fazla yeteneği Türkiye BT ekosistemine kazandırdık. Huawei Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı kapsamında, dünya çapında yürüttüğümüz ‘Gelecek İçin Tohumlar’ ve ‘Huawei ICT Academy’ programlarını Türkiye’ye getirmenin yanı sıra, yerelde hayata geçirdiğimiz Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu gibi projelerimizle de gençleri yazılım alanına yönlendirerek, burs ve ödüllerle teşvik ediyoruz” dedi.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu ise “Mamak Füzyon Merkezleri’nde tersine mühendislik, prototipleme, ölçüm ve karakterizasyon gibi güçlü mekanik laboratuvarlar, siber güvenlik, blokzincir, simülasyon ve robotik sistemler gibi dijital teknolojilere yönelik derslik ve atölyelere yer verilecek. Aynı kapsamda, Anadolu Matematiksel Bilimler ve Dijital Sanat Merkezi de kısa süre sonra faaliyete başlayacak. Matematik alanında gençlerimizi yetiştireceğiz ki bugün yapay zeka ya da büyük veri alanında, geleceğin markalarını yaratacak girişimciler yetiştirebilelim. Bu güçlü laboratuvar ve derslikler hem lisede hem de üniversitede okuyan gençlerimizin hizmetinde olacak. Tüm bunların yanında lisede okuyan gençlerimize Genç Girişimci Bursu desteği, üniversitede okuyan ve Mamak Füzyon Merkezleri’nde şirket kuran gençlerimize ise Tekno-Girişim burs desteği sağlayacağız” diye konuştu. Huawei Ar-Ge Buluşması Mayıs ayında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.