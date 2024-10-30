API petrol stokları düştü

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 1,64 milyon varil artan petrol stokları, 25 Ekim ile sona eren hafta 573 bin varil geriledi. Piyasa beklentisi stoklarda 2,3 milyon varil artış olacağı yönündeydi. Bu düşüşün ardından ham petrol stokları yılbaşındaki seviyesinin yaklaşık 6,0 milyon varil altında seyrediyor.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 1,2 milyon varil artışla 385,8 milyon varile ulaştığına işaret etti.

API benzin stokları üst üste dördüncü haftasında da düşüş gösterdi. Bir önceki hafta 2,02 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 282 bin varil daha azaldı. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %3 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stoklarında düşüş altıncı haftada da devam etti. Önceki hafta 1,48 milyon varil aşağı gelen stoklar, geçen hafta 1,46 milyon varil daha düşüş gösterdi. Böylece 6 haftalık düşüş 12 milyon varili aştı. Damıtılmış ürün stokları bu düşüşün ardından beş yıllık ortalamanın yaklaşık %9 altında kaldı.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında sınırlı da olsa artış yaşandı. Bir önceki hafta 216 bin varil azalan Cushing petrol stokları, geçen hafta 320 bin varil arttı.