API petrol stokları yükseldi

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 5,03 milyon varil artan petrol stokları, 7 Şubat ile sona eren hafta 9,04 milyon varil daha yukarı geldi. Piyasa beklentisi stoklarda 2,8 milyon varil artış olacağı yönündeydi.

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Petrol stokları böylece 4 Ekim 2024 tarihinde görülen 10,9 milyon vari artışın ardından en büyük haftalık artışını gördü.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler, stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,2 milyon varil artışla 395,3 milyon varile ulaştığına işaret etti. SPR stokları, ABD eski Başkanı Joe Biden'in göreve geldiği ve stokların en yüksek olduğu zamandan bu yana yaklaşık 239 milyon varil aşağıda bulunuyor.

API benzin stokları üst üste altı hafta süren yükselişini sonlandırdı. Önceki altı hafta toplam 25,4 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 2,51 milyon varil aşağı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın hafif üzerinde bulunuyor.

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Damıtılmış ürün stoklarında da üst üste üçüncü haftasında da düşüşünü gösterdi. Stoklar önceki hafta yaşanan 6,98 milyon varilin ardından, geçen hafta 590 bin varil olarak sınırlı bir gerileme yaşadı. Bu gerilemeyle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %12 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları sınırlı artışını ikinci haftada da sürdürdü. Bir önceki hafta 110 bin varil artan Cushing petrol stokları, geçen hafta 407 bin varil daha yükseldi.