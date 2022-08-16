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Apple çalışanlarını ofislere çağırdı

Apple çalışanlarından eylül ayından başlayarak haftada 3 gün ofislere gelmelerini istedi.

16.08.2022 - 09:50 |
Apple çalışanlarını ofislere çağırdı

The Verge'nin haberine göre Apple aldığı bu karar ile yüz yüze çalışma prensibine bağlı olmaya devam ettiğini gösterdi.

Çalışanlara gönderilen yazıda Apple kültürünün ağırlıklı olarak yüz yüze toplantı ve demolar içerdiğini, bunun çalışanların fiziki olarak ofislerde bulunması gerektirdiği vurguladı.  

Apple çalışanları yaz boyunca haftada 2 gün ofisten çalışmak zorunluluğu ile karşı karşıya kalmıştı.

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