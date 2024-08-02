Apple karını ve gelirini artırdı

Apple, mali yılının üçüncü çeyreği olan ve Haziranda sona eren dönem için hisse başına 1,40 dolar düzeltilmiş hisse başına kar bildirdi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 1,26 dolar olmuştu.

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Wall Street analistleri hisse başına karın 1,29 ila 1,45 dolar arasında değişmesini bekliyordu. Ortalama beklenti 1,35 dolar seviyesindeydi.

Apple üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 artışla 85,78 milyar dolar gelir elde etti. Analistlerin beklentisi 84,53 milyar dolar gelir elde edildiği yönündeydi.

Apple Haziranda sona eren 3 ayda net karını 21,45 milyar dolar olarak duyurdu.