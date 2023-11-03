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Apple'ın satışları 4 çeyrektir düşüyor

Apple, Çin'deki geniş çaplı ekonomik yavaşlama ve rakibi Huawei'nin yeni rekabetiyle karşı karşıya kalması nedeniyle satışlarının art arda dördüncü çeyrekte de düştüğünü açıkladı.

03.11.2023 - 09:38 | | Foreks Haber
Apple'ın satışları 4 çeyrektir düşüyor

Temmuz-eylül dönemi Apple'ın toplam gelirde yıllık bazda düşüş bildirdiği dördüncü dönem oldu ve son yılların en uzun düşüşü olarak kayıtlara geçti.

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Apple satışları bir önceki yıla göre %7 düşüşle 89,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Beklenti satışların 89,28 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Şirketin eylülde sona eren çeyrek dönemde net karı 22,96 milyar dolar, hisse başına karı 1,46 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1,29 dolar olan hisse başına karın 1,39 dolara yükselmesi bekleniyordu.

Apple akıllı telefonlara yönelik talepteki geniş çaplı düşüşe rağmen iPhone bölümünün cirosunun %2,8 artışla 43,8 milyar dolara ulaştığını ve analistlerin beklentilerini karşıladığını açıkladı.

Şirketin üçüncü büyük pazarı olan Çin'deki faaliyetleri %2,5 oranında küçülerek 15,1 milyar dolara geriledi ve analist tahminlerinin altında kaldı.

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