Aracı kurumlar Fed öngörülerinde kararsızlaştı

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün sona eren 2 günlük FOMC toplantısı sonrasındaki basın toplantısında gelecekteki faiz indirimleri konusunda "daha yavaş, temkinli" hareket edileceğini açıklaması sonrası aracı kurum ve araştırma şirketleri 2025'teki faiz indirimi sayısında anlaşamadı.

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Araştırma şirketi Capital Economics'in Kuzey Amerika Baş Ekonomisti Paul Ashworth, Fed'in çarşamba günkü şahin tutumunun ardından yayınladığı bir araştırma notunda, ABD Merkez Bankası'nın 2025 yılında iki kez ve toplamda 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğini öngördü.

Ashworth, Fed'in Aralık ayında enflasyon tahminini kısmen son aylardaki daha güçlü rakamlar nedeniyle yükselttiğini belirtti.

Fed'in yeni Trump yönetiminin enflasyonist olması beklenen mali, ticaret ve göç politikalarından endişe duyduğunu da söyleyen Ashworth, Trump tarifelerinin gelecek yıl ne zaman uygulanacağına bağlı olarak sadece bir faiz indirimi olasılığı olduğunu vurguladı.

Fed'in gecelik faiz oranlarını 25 baz puan düşürme kararının ardından Nomura, merkez bankasının 2025'te bir faiz indirimi daha yapmasını ve ardından 2026'ya kadar uzun bir duraklama yapmasını beklemeye devam ediyor.

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Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının, enflasyon riskleri veya politika faizleri için olası yol hakkında tutarlı bir duruş sergilemediği için karışık olduğunu belirtti.

“Powell'ın basın toplantısını sönük bulduk ve enflasyon ya da politika faizleri konusunda net bir duruş sergilediği söylenemez” diye konuşan Nomura analistleri, "Nokta grafiği ve ekonomik projeksiyonlar da anlamlı bir şahin kayma ortaya koydu, bu da Fed'in son dönem enflasyon risklerini ve yeni gelen Trump yönetiminin politikalarından kaynaklanan potansiyel ek baskıyı kabul ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.