Aramco hisselerinde ikinci halka arz hazırlığı
Suudi Arabistan, petrol devi Aramco'nun ilk halka arzından yaklaşık 30 milyar dolar toplamasından neredeyse beş yıl sonra ikinci halka arz gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
30.05.2024 - 09:33 | | Foreks Haber
Suudi Arabistan, Aramco'nun hisselerinin ikinci arzını pazar günü resmen başlatmaya hazırlanıyor. İkinci halka arzında Ortadoğu ve Avrupa'daki yatırımcılardan 10 milyar doların üzerinde talep görmesi bekleniyor.
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Konuya yakın kaynaklar, ikinci halka arzda Aramco hisselerinin borsa işlem fiyatına göre %10'a varan bir indirimle fiyatlandırılacağını öngörüyor.
Suudi Arabistan'ın Aramco'nun ikinci halka arzı için aralarında Citigroup, Goldman Sachs ve HSBC Holdingsc'in de aralarında bulunduğu bir dizi banka ile çalıştığı da belirtiliyor.