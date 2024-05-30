Aramco hisselerinde ikinci halka arz hazırlığı

Suudi Arabistan, Aramco'nun hisselerinin ikinci arzını pazar günü resmen başlatmaya hazırlanıyor. İkinci halka arzında Ortadoğu ve Avrupa'daki yatırımcılardan 10 milyar doların üzerinde talep görmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Konuya yakın kaynaklar, ikinci halka arzda Aramco hisselerinin borsa işlem fiyatına göre %10'a varan bir indirimle fiyatlandırılacağını öngörüyor.

Suudi Arabistan'ın Aramco'nun ikinci halka arzı için aralarında Citigroup, Goldman Sachs ve HSBC Holdingsc'in de aralarında bulunduğu bir dizi banka ile çalıştığı da belirtiliyor.