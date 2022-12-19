Aramco ile Sinopec, Çin'de tesis kuracak
Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, Çin'de Sinopec ile ortaklık yaparak yeni bir rafineri ve petrokimya tesisi kuracak.
19.12.2022 - 10:07 |
Fujian eyaletinin Gulei kentinde kurulacak rafineride günde 320 bin varil petrol işlenecek.
Aramco kurulacak tesis için yapılacak yatırım miktarı konusunda ise bilgi vermedi.
Aramco, Sinopec ve SABIC ayrıca Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki rafineri ile bir petrokimya tesisi kurulmasında da anlaştı.
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