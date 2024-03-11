Aramco, LNG projeleri için şirketlerle görüşüyor

Aramco CEO'su Amin Nasser gazetecilere yaptığı açıklamada dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısının ABD ve diğer bölgelerdeki bir dizi kuruluşla görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Nasser şirketin uluslararası alanda LNG'ye odaklanacağını ve gaz üretimini mavi hidrojen ve enerji üretmek için evde kullanmaya çalışacağını vurguladı.



Aramco birkaç yıldır LNG operasyonları kurmaya çalışıyor. Geçen yıl MidOcean Energy'den 500 milyon dolar karşılığında hisse satın alarak sektöre giren şirket, Avustralya'da varlık sahibi olacak.



Nasser, şu anda işlemin kapanması için onay bekleyen Suudi şirketin MidOcean ile daha fazla anlaşma yapabileceğini söyledi.