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Aramco petrol üretimini artırmaya hazır

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco petrol üretimini maksimum kapasite olan günlük 12 milyon varile çıkarmaya hazır olduğunu, hükümetten bu yönde talimat gelmesi halinde üretimi artıracaklarını duyurdu.

15.08.2022 - 09:32 |
Aramco petrol üretimini artırmaya hazır

Aramco İcra Kurulu Başkanı Amin Nasser gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir ihtiyaç olduğunda veya hükümet üretimimizi artırmamızı istediğinde üretimi günlük 12 milyon varile kadar çıkarma kabiliyetimiz olduğuna güveniyoruz" dedi.

Nasser global petrol talebinin sağlıklı olduğunu ve Çin'in Covid-19 tedbirlerini gevşetmesinin küresel havacılık sektörünün toparlanmasının talebi artırabilecek faktörler olarak göründüklerini bildirdi.

"Halihazırda sağlıklı bir talep ve çok sınırlı atıl kapasite var" diye konuşan Nasser, gelecekteki talebin karşılanabilmesi için küresel petrol, gaz sektörüne daha fazla yatırım yapılması çağrısını da tekrarladı.

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