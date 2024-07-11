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Aramco tahvil ihracı gerçekleştirdi

Aramco, 31 milyar doları aşan talebin geldiği tahvil ihracı ile 6 milyar dolar borçlandı.

11.07.2024 - 09:48 | | Foreks Haber
Aramco tahvil ihracı gerçekleştirdi

Saudi Aramco üç parçalı tahvil satışından 6 milyar dolar gelir elde etti.

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İhraca aracılık eden bankalardan birinin belgesine göre anlaşmanın nihai şartları arasında ABD hazine tahvillerine göre 105 baz puan (bps) üzerinden 10 yıllık dilimden 2 milyar dolar, 145 bps primle 30 yıllık tahvillerden 2 milyar dolar ve 155 bps primle 40 yıllık kağıtlardan 2 milyar dolar yer alıyor.

Belgeye göre üç dilime gelen talep 31,5 milyar doları aşarken, 10 ve 30 yıllık dilimlerin her biri için 11 milyar doların üzerinde ve 40 yıllık tahviller için 9,5 milyar doların üzerinde talep geldi.

Yapılan ihraç 2021'deki 6 milyar dolarlık arzdan bu yana Aramco'nun yaptığı ilk dolar cinsinden borçlanma oldu.

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