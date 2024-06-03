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Uzmanpara Aramco'nun ikinci halka arzı tamamlandı
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Aramco'nun ikinci halka arzı tamamlandı

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'nun 12 milyar dolarlık hisse satışı çok kısa süre içinde tamamlandı.

03.06.2024 - 09:27 | | Foreks Haber
Aramco'nun ikinci halka arzı tamamlandı

Bloomberg News'un haberine göre hisse satışından talepler 26,70-29 riyal fiyat aralığında oluştu.

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Kaynaklar talebin ne kadarının yurt dışından geldiği hemen belli olmasa da, sipariş defterinin yerli ve yabancı yatırımcıların bir karışımını yansıttığını söyledi.

Yabancı katılımın boyutu, Suudi varlıklarına olan ilginin bir göstergesi olarak yakından izlenecek. Aramco'nun 2019'daki ilk halka arzı sırasında denizaşırı yatırımcılar değerleme beklentilerini büyük ölçüde karşılayamamış ve hükümeti yerel alıcılara bağımlı bırakmıştı.

2019'da 29,4 milyar dolarlık halka arzda 106 milyar dolar değerinde talep geldi ve hisselerin yaklaşık %23'ü yabancı alıcılara tahsis edildi.

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