Arjantin ekonomisi 3. çeyrekte büyüdü

Arjantin ekonomisi, 2023 sonunda teknik bir resesyona girdiğinden beri Temmuz-Eylül döneminde ilk kez çeyreklik bazda ekonomik büyüme kaydetti, ancak yıllık bazda daralma devam etti.

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Arjantin İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre GSYH üçüncü çeyrekte mevsimsel olarak düzeltilmiş verilerle ikinci çeyrekle karşılaştırıldığında %3,9 büyüdü. Bu büyüme üst üste üç çeyrek dönem daralmanın ardından geldi.

Aynı dönemde bir yıl öncesi ile karşılaştırıldığında GSYH %2,1 azaldı ve bu altıncı art arda daralma oldu. Analistler daralmanın %2,1 ile sınırlı kalacağını düşünüyordu.

Arjantin ekonomisi, Devlet Başkanı Javier Milei'nin sert kemer sıkma politikalarının ardından sanayinin yavaşlamasıyla tökezlemeye başladı.