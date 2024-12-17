Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaArjantin ekonomisi 3. çeyrekte büyüdü
HaberlerUzmanparaArjantin ekonomisi 3. çeyrekte büyüdü

Arjantin ekonomisi 3. çeyrekte büyüdü

Arjantin ekonomisi üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre %3,9 büyüdü, yıllık bazda daralma devam etti.

17.12.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
Arjantin ekonomisi 3. çeyrekte büyüdü

Arjantin ekonomisi, 2023 sonunda teknik bir resesyona girdiğinden beri Temmuz-Eylül döneminde ilk kez çeyreklik bazda ekonomik büyüme kaydetti, ancak yıllık bazda daralma devam etti.

Haberin Devamı

Arjantin İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre GSYH üçüncü çeyrekte mevsimsel olarak düzeltilmiş verilerle ikinci çeyrekle karşılaştırıldığında %3,9 büyüdü. Bu büyüme üst üste üç çeyrek dönem daralmanın ardından geldi.

Aynı dönemde bir yıl öncesi ile karşılaştırıldığında GSYH %2,1 azaldı ve bu altıncı art arda daralma oldu. Analistler daralmanın %2,1 ile sınırlı kalacağını düşünüyordu.

Arjantin ekonomisi, Devlet Başkanı Javier Milei'nin sert kemer sıkma politikalarının ardından sanayinin yavaşlamasıyla tökezlemeye başladı.

'Çin büyüme hedefini koruyabilir'

'Çin büyüme hedefini koruyabilir'

Moskova’da bir apartmanda yaşanan patlamada Rus komutan öldü

Moskova’da bir apartmanda yaşanan patlamada Rus komutan öldü