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Arjantin ile IMF görüşmelerinde ilerleme sağlandı

Arjantin ile IMF görüşmelerinde ilerleme sağlandı ancak kısa vadede bir anlaşma zor olmaya devam ediyor.

13.07.2021 - 08:45 |
Arjantin ile IMF görüşmelerinde ilerleme sağlandı

Arjantin Ekonomi Bakanı Guzman, IMF temsilcileri ile Venedik'te yapılan görüşmelere katıldı. Guzman, IMF temsilcileri ile yapılan teknik görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "IMF ile borç problemimizi çözecek yeni bir anlaşma için müzakerelerde ilerleme sağladık" diye konuştu.

Arjantin hükümeti de yaptığı açıklamada, IMF ile teknik konular üzerinde müzakerelerin tamamlandığını, önümüzdeki aylarda borç müzakerelerine devam edileceğini vurguladı.

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