Arjantin, IMF'ye 1,9 milyar dolar ödedi

Verilen bilgiye göre ödeme, IMF ile yapılmış olan ancak 2018'de başarısızlıkla sona eren kredi anlaşması çerçevesinde gerçekleştirildi. Ödeme, Arjantin'in IMF'den koronavirüsün ekonomik etkileri ile mücadele için üye ülkelere sağladığı ek Özel Çekme Hakkı ile gerçekleştirildi.

Arjantin, IMF'den ek Özel Çekme Hakkı olarak 4 milyar 334 milyon dolar aldı ve bunun 1 milyar 885 milyon dolarını, borçları karşılığında IMF'ye ödedi.