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Uzmanpara Arjantin Merkez Bankası faiz indirdi
Haberler Uzmanpara Arjantin Merkez Bankası faiz indirdi

Arjantin Merkez Bankası faiz indirdi

Arjantin Merkez Bankası gösterge faiz oranını beklenmedik şekilde düşürdü.

12.03.2024 - 09:05 | | Foreks Haber
Arjantin Merkez Bankası faiz indirdi

Faiz indirimine neden olarak, rezervlerin istikrarlı bir şekilde yeniden inşa edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi faktöre atıfta bulunan Arjantin Merkez Bankası, gösterge faiz oranını yüzde 100'den yüzde 80'e indirdi.

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Arjantin'de şubat ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Ocak ayında yüzde 21 olan aylık enflasyonun şubatta yüzde 15'e gerilediği tahmin ediliyor.

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