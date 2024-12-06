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Arjantin Merkez Bankası faiz indirdi

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), enflasyonda beklentilerin düşmesine bağlı olarak gösterge faiz oranını 300 baz puan düşürdü. Banka böylece Başkan Javier Milei göreve geldiğinden bu yana sekizinci kez faiz indirmiş oldu.

06.12.2024 - 09:26 | | Foreks Haber
Arjantin Merkez Bankası faiz indirdi

BCRA'dan yapılan açıklamaya göre gösterge faiz oranı %35,00'ten %32,00'ye çekildi.Karar bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

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BCRA Para Politikası Kurulu, "Enflasyon beklentilerinde gözlemlenen konsolidasyon" nedeniyle indirime gitmeye karar verildiğini açıkladı.

İndirim, bankanın ekonomistlere yönelik aylık anketini yayınlamasından sadece birkaç saat sonra geldi. Ankette, aylık enflasyonun Mayıs ayına kadar %3'ün altında olacağı, yıllık enflasyonun yıl sonuna kadar %119'a düşeceği öngörüldü.

Analistler, BCRA'nın faiz oranını düşürme kararının, hükümetin enflasyonu düşürme hedefini desteklemeye devam etmeyi amaçladığı için öngörülebilir olduğunu ve bir sonraki adımın, enflasyonla mücadele yolu için daha güçlü bir çapa haline getirme niyetiyle sabit faizi yavaşlatmak olacağını belirtiyorlar.

Arjantin'de enflasyon Ekim ayında aylık %2,7 ve yıllık %193 olarak açıklandı; Kasım enflasyonu 11 Aralık'ta duyurulacak. BCRA, faiz toplantı tarihlerini önceden duyurmuyor.

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