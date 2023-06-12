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Arjantin'de enflasyon beklentisi yükseldi

Arjantin Merkez Bankası tarafından yapılan anket analistlerin yıllık enflasyon beklentilerinin yükseldiğini ortaya koydu.

12.06.2023 - 09:49 |
Arjantin'de enflasyon beklentisi yükseldi

Cuma günü yayınlanan ankette 2023 sonu için enflasyon beklentileri yüzde 126'dan yüzde 149'a çıktı.

Analistler nisan ayında yüzde 8,4 olan enflasyonun mayıs ayında yüzde 90'a yükseldiğini de tahmin etti.

Arjantin ekonomisinin bu yıl yüzde 3 daralacağını tahmin eden ekonomistler Arjantin pesosunun ABD doları karşısındaki resmi kurunun da yıl sonuna kadar cari 245 seviyesinden 408,68'e yükseleceğini, 2024 yılında da kurun 917,54 olacağını öngördü.

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