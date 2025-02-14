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Arjantin'de enflasyon geriledi

Arjantin'de enflasyon Devlet Başkanı Javier Milei'nin göreve gelmesinden bu yana en düşük seviyeye inerken, yıllık tüketici fiyatları iki yıl içinde ilk kez %100'ün altına geriledi.

14.02.2025 - 09:17 | | Foreks Haber
Arjantin'de enflasyon geriledi

Arjantin İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında tüketici fiyatları analistlerin beklentilerine yakın %2,2 arttı. Ekonomistler artışın %2,3 seviyesinde olacağını tahmin ediyordu.

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Bu aylık oran, Güney Amerika'nın ikinci büyük ekonomisinde yıllık enflasyonu Milei'nin göreve geldiğinden bu yana en düşük seviye olan %84,5'e getirdi. Piyasa beklentisi enflasyonun %84,7'ye kadar ineceği yönündeydi.

Ocak ayında Milei, ithal mal ve hizmet fiyatlarındaki baskıyı bir miktar azaltarak ABD doları alımlarındaki önemli bir vergiyi kaldırdı. Bu ay hükümet, pesonun aylık değer kaybını %2'den %1'e düşürdü; ekonomistler bunun bazı fiyatlar için bir taban haline geldiğine inanıyor. Arjantin Merkez Bankası, 30 Ocak'ta faiz oranlarını 300 baz puan düşürerek %29'a çekti.

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