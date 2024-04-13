Arjantin'de enflasyon yavaşladı

Dünyanın en yüksek enflasyona sahip ülkelerinden Arjantin'de tüketici fiyatları mart ayında bir önceki aya göre yüzde 11 ile piyasa beklentilerinin ve bir önceki ayın bir miktar altında gerçekleşti ve üst üste üçüncü ayda da yavaşladı.

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Analistler bir önceki ay yüzde 13,2 artan tüketici fiyatlarında yüzde 12 artış bekliyordu.

Bu rakam yeni Başkan Javier Milei'nin göreve geldiği ve pesonun keskin bir şekilde devalüe edildiği aralık ayındaki yüzde 25 aylık artışa göre oldukça düşük kalıyor.

Analistler çekirdek enflasyonun gevşeme işaretleri gösterdiğini söylüyor. Ancak yüzde 11 hala çoğu ülkenin bir yıl boyunca gördüğü fiyat artışının çok üzerinde bulunuyor.

Yıllık bazda enflasyon seviyesi yüzde 276,2'den yüzde 287,9'a yükseldi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 291,3 olacağı şeklindeydi.

Arjantin Merkez Bankası enflasyonun açıklanmasından bir gün önce gösterge faiz oranını yüzde 80'den yüzde 70 seviyesine indirdi.

Bankanın anketine katılan ekonomistler aylık enflasyonun beklenenden daha erken bir zaman dilimi olan mayısta %10'un altına düşeceğini öngörüyor. Yıllık enflasyonun bu yılı yüzde 189 seviyesinde tamamlaması bekleniyor.